Einbruchsserie in Ort im Innkreis: Täter (18) gefasst

Der 18-Jährige aus Ried im Innkreis brach zwischen 11. Juni und 1. Juli wiederholt in das Geschäft ein und stahl in der dortigen Trafik Tabakwaren und Bargeld im fünfstelligen Eurobereich. Hilfe bekam er bei mindestens einem dieser Einbrüche von seinem drei Jahre jüngeren Bruder. Bei einer Hausdurchsuchung wurden ein Teil der gestohlenen Gegenstände, die Kleidung, die zum Tatzeitpunkt getragen wurde sowie eine kleine Menge an Marihuana gefunden. Der 18-Jährige wurde in die Justizanstalt gebracht, eine Ermittlung um mögliche Hehlerei läuft noch.

