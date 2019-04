Vierbeiner statt Autos: Vor Pferdemarkt in Ried

RIED. Im Jahr 1484 gegründet, Ende der 1960er-Jahre vom Traktor ins Abseits gerollt, jetzt wieder beritten: Am Dienstag, 23. April, folgt die nächste Auflage des Rieder Pferdemarkts, bei dem unter anderem auf heimische Kulinarik und einen am 1. Mai in Ried anstehenden Genussmarkt hingewiesen wird.

Von 9 bis 11 Uhr werden am Dienstag auf dem Unteren Hauptplatz Pferde zur Bewertung aufgetrieben. Um 13.30 Uhr formiert sich ein Festzug auf dem Messegelände, um auf den Hauptplatz zu ziehen – Reitergruppen und rund 20 Gespanne. Auch heuer wird zum Abschluss des Pferdemarkts ein Pony verlost, Lose lassen sich im Rahmen des Markts erwerben.

Heuer werden am Zug auch mehrere Gespanne teilnehmen, die das Thema Genuss thematisieren: neben der Brauerei Ried erstmals auch Direktvermarkter aus der Region mit einem Käsewagen, einem Wurstwagen und einem Schnapswagen mit Erwin Diermayr, dem hochprämierten Schnapsbrenner und Bürgermeister von Tumeltsham. Sängerinnen kündigen einen Genussmarkt an. Neu ist ein Auftritt der Stadtkapelle Ried, die ab 13 Uhr aufspielen wird.

Am Festzug beteiligen werden sich auch die Musikkapelle Taiskirchen und die Bergknappenkapelle Ampflwang, die "Singende Wirtin" aus Großraming, zwei Kindervolkstanzgruppen und der bayerische Heimatverein Grongörgen/Haarbach mit einem Gespann der "Tölzer Leonhardifahrt".

Als Vorgriff auf die vom Innenministerium angekündigte berittene Polizei reiten Polizisten in Uniform auf ihren (Privat-)Pferden mit. Dabei sind auch der Verein "Pondera" aus Aurolzmünster, der therapeutisches Reiten und Voltigieren anbietet und mit seinen Mitgliedern regelmäßig an den Special Olympics teilnimmt: zuletzt in Abu Dhabi, wo die Athleten vier Mal Edelmetall schafften.

