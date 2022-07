Vier Verletzte bei Unfall in Braunau

Der Unfall ereignete sich auf der L501. Ein 39-Jähriger hatte bei einem Überholmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, kollidierte mit der Leitplanke und kam quer über der Fahrbahn zum Stillstand, wie die Polizei am Freitagabend berichtete. Ein 34-jähriger Pkw-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und rammte das Auto des 39-Jährigen frontal. Der 39-Jährige und sein 11-jähriger Sohn, welcher sich beim Unfall ebenfalls im Auto befand, wurden schwer verletzt und mussten mit dem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus nach Salzburg geflogen werden. Der 34-Jährige und sein Beifahrer wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Braunau gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.