Vier Verletzte bei Auffahrunfall in St. Marienkirchen

Eine 47-Jährige aus dem Bezirk Ried fuhr mit ihrem Pkw auf der B141 Richtung Haag am Hausruck. In der Ortschaft Grausgrub (Gemeinde St. Marienkirchen am Hausruck) bremste sie ab, da vor ihr ein Pkw-Lenker abbiegen wollte.

Eine 23-Jährige aus dem Bezirk Linz-Land bemerkte dies zu spät und prallte trotz Vollbremsung gegen den Pkw der 47-Jährigen. Die beiden Lenkerinnen und beide Beifahrer wurden mit der Rettung ins Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht.