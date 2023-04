Vier Organisten, vier Themen und vier Konzerte auf der Metzler-Orgel

Die mächtig klingende, 46 Register umfassende Metzler-Orgel in der Stadtpfarrkirche St. Stephan steht beim ersten Internationalen Orgelfestival in Braunau im Mittelpunkt. Vier weit über die Grenzen der Stadt hinaus gefragte Organisten werden nach Braunau reisen und die bedeutende Orgel bespielen. Die künstlerische Leitung obliegt Andrè Gold. Der Neuöttinger ist kein Unbekannter im Innviertel, dirigierte er doch zahlreiche Chöre, unter anderem den auch mit Innviertlern besetzten "euregio oratorienchor." Der Musikdirektor wird auch das Eröffnungskonzert am Freitag, 21. April, geben. Drei weitere Konzertabende folgen, Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Friede, Liebe, Natur, Hoffnung

Alle vier Abende haben eines gemeinsam: Sie widmen sich einem Thema und werden mit Textimpulsen, gesprochen von Inge Fink und OÖN-Kolumnist Christian Schacherreiter, bereichert. André Gold spielt zum Thema Frieden.

Der Regensburger Domorganist Franz Stoiber ist am Freitag, 12. Mai, zu Gast. Thema des zweiten Konzertabends ist die Liebe. Die weiteste Anreise legt Przemyslaw Kapitula zurück. Der Kathedralorganist aus Warschau gibt am Freitag, 16. Juni, ein Orgelkonzert. Der Abend widmet sich dem Thema Natur beziehungsweise der Schöpfung. Den Abschluss macht Judith-Trifellner-Spalt. Die Domorganistin aus Salzburg spielt am Donnerstag, 6. Juli, auf der Metzler-Orgel. An diesem Abend stehen die Themen Hoffnung und Zuversicht im Mittelpunkt. Die Eintrittspreise sind mit 15 Euro bewusst niedrig gehalten, um möglich vielen Menschen ein besonderes kulturelles Erlebnis zu ermöglichen. Ein Festivalpass, der bis zum ersten Konzertabend erworben werden kann, ermöglicht den Eintritt an vier Abenden zum Preis von drei.

Karten für das Orgelfestival mit Konzerten am 21. April, 12. Mai, 16. Juni und 6. Juli, gibt es im Pfarrgemeindebüro Braunau St. Stephan, unter 07722/63214, per Mail an pfarre.ststephan.braunau@dioezese-linz.at sowie an der Abendkasse. Freie Sitzplatzwahl.

