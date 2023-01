Vier Operationen in nur drei Jahren: "Ich war kurz davor, aufzuhören"

Michael Schmidbauer gab 2009 als 16-Jähriger für seinen Heimatverein, den TSV Ort, sein Debüt in der 1. Klasse. Hier begann für den 1,73 Meter großen Stürmer der persönliche Aufstieg. Nachdem sich Schmidbauer beim TSV zum treffsicheren Torjäger entwickelte, nahm er 2016 ein Angebot vom TSV St. Marienkirchen bei Schärding an, der in der Bezirksliga West spielte. "Ich hatte vier tolle Jahre in St.