Vier Innviertlerinnen als "Kleeblatt"

Gurten, Wippenham, Eitzing und Senftenbach – vier Nachbargemeinden, an deren Spitze jeweils eine Frau steht. Das ist wohl einmalig in ganz Österreich. Wenn die Gemeindegrenzen aus der Vogelperspektive betrachtet werden, dann gleichen diese einem Kleeblatt. Dies veranlasste den Rieder Bürgermeister Bernhard Zwielehner, den vier Bürgermeisterinnen den Namen "Innviertler Kleeblatt" zu verpassen.

Am längsten im Amt ist Roswitha Schachinger (SPÖ), Bürgermeisterin von Wipppenham. Sie bekleidet die Funktion seit 2009. Mit solch einer langen Dienstzeit hätte sie nie gerechnet und schon gar nicht, dass sie 2009 überhaupt zur Bürgermeisterin gewählt wird. "Das kam für mich sehr überraschend. Mein Ziel waren 35 bis 40 Prozent. Dass es am Ende gereicht hat, Bürgermeisterin zu werden, hat mich umso mehr gefreut", sagt Schachinger. Dass sie in den letzten Jahren weibliche Unterstützung auf kommunalpolitischer Ebene bekommen hat, freut sie besonders.

Frauen in die Politik

"Ich finde das sehr positiv. Je mehr Frauen in die Politik gehen, umso besser. Politik ist keine reine Männerdomäne mehr", sagt Schachinger. Trotz der Tatsache, dass sich immer mehr Frauen für die Kommunalpolitik begeistern, sind für die vier nach wie vor noch zu wenige von ihnen in der Kommunalpolitik tätig. Dies hat laut den Politikerinnen mehrere Gründe. Die wichtigsten sind, eine abgeschlossene Familienplanung sowie die "Zusage vom Ehegatten".

"Frauen ticken etwas anders als Männer. Bei uns am Land hat das Familienleben Vorrang. Ich habe mich mit meinem Mann ausführlich über die Kandidatur unterhalten. Wenn er etwas dagegen gehabt hätte, dann wäre ich sicher nicht angetreten", sagt Angela Helm (ÖVP), seit 2021 Senftenbachs Ortschefin, mit einem Lächeln. Immerhin sei der Beruf als Bürgermeisterin zeitintensiv. Es stehen oft Abendtermine auf dem Programm. Hinzu kommt noch der Brotberuf, dem alle vier nachgehen. Alles unter einen Hut zu bringen sei nicht immer einfach, aber machbar.

"Gutes Zeitmanagement ist hier sehr wichtig", meint Helm.

Im Hintergrund stehen

Ein weiterer Grund für noch zu wenige Frauen in der Kommunalpolitik könnte sein, dass diese nicht gerne in der ersten Reihe stehen. "Wir halten uns lieber im Hintergrund auf. Eine Politikerin muss aber vorangehen, in der ersten Reihe stehen. Mit Kritik umgehen können. Auch das gehört dazu", sagt Margot Zahrer (ÖVP), seit 2015 Bürgermeisterin von Eitzing. In ihrer Gemeinde gibt es bereits mehrere Frauen, die eine führende Rolle übernommen haben. "Wir haben eine Kapellmeisterin, eine Volksschuldirektorin, eine Pfarrgemeinderatsobfrau und einige Frauen im Gemeinderat", sagt Zahrer.

Direkte Art

Mit etwaiger Kritik und der direkten Art ihrer männlichen Kollegen kommen alle vier Bürgermeisterinnen gut zurecht.

"Männer sind oft direkter. Sie sagen geradeaus, was sie denken und reden nicht um den heißen Brei herum. Das finde ich positiv. Sie sind jedoch stets respektvoll gegenüber uns. Das sollte unbedingt erwähnt werden", sagt Gurtens Bürgermeisterin Petra Mies (SPÖ), die 2019 zur Bürgermeisterin gewählt und 2021 bei der letzten Wahl im Amt bestätigt wurde. Ein weiterer Grund sei die Tatsache, dass in ländlichen Regionen noch immer in den Köpfen der Menschen verankert sei, dass eine Gemeinde von einem Mann geleitet werden müsse, berichten die Innviertlerinnen. Laut ihnen hätten nach wie vor viele Männer Probleme mit starken Frauen. "Wir gehen arbeiten, machen Karriere und sind nicht mehr die Hausmütterchen von früher, sondern viel selbstbewusster. Wir wissen, was wir können", sagt Mies. Der Zuspruch von der Bevölkerung gegenüber ihnen sei groß. Vor allem die Generation weiblich 60+ würde sich freuen, dass Frauen an der Spitze ihrer Gemeinden stehen.

Was eine gute Bürgermeisterin ausmacht, erklärt Petra Mies: "Wir müssen Vorbilder sein. Dürfen nicht arrogant oder allwissend rüberkommen. Auch darf der Mut nicht fehlen, sich Tipps oder Ratschläge einzuholen. Zudem muss ein Bürgermeister, egal ob weiblich oder männlich, immer ein offenes Ohr für die Bürger haben." Die Zusammenarbeit zwischen den vier Gemeinden funktioniere seit Jahren gut. Das dürfte wohl in Zukunft auch so bleiben. "Es ist wichtig, dass wir Nachbargemeinden eng zusammenarbeiten. Wir müssen Synergien nutzen, wo es nur geht. Das tun wir", sagt Helm.

Ein neuerliches Antreten bei den kommenden Wahlen im Jahr 2027 können sich die Bürgermeisterinnen, trotz der gerade herausfordernden Zeiten für die Gemeinden, vorstellen. "Es ist noch etwas Zeit bis zu den Wahlen, aber mir macht die Arbeit Spaß und ich stelle mich aus heutiger Sicht gerne wieder zur Verfügung", sagt Zahrer. "Sollte ich nach wie vor so viel Freude an der Arbeit als Bürgermeisterin haben, dann werde ich definitiv wieder kandidieren", meint Mies.

Bis zur nächsten Wahl in drei Jahren haben die Politikerinnen noch einiges vor: Schachinger wünscht sich eine Photovoltaikanlage am Gemeindeamt, will zudem die Straßensanierungen in ihrer Gemeinde vorantreiben und im Feuerwehrhaus die alte Ölheizung austauschen. In Eitzing wird der Glasfaserausbau gestartet und zwei neue Siedlungsgebiete erschlossen. In Gurten stehen der Neubau des Turnsaals sowie die Erschließung der Baugründe am Sonnenhang an.

In Senftenbach hofft die Bürgermeisterin auf die baldige Genehmigung für das bereits gestartete Hangwasserprojekt. Zudem steht für kommendes Jahr die Auslieferung des neues Feuerwehrautos an.

Autor Omer Tarabic Lokalredakteur Innviertel Omer Tarabic