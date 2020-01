Vier Afghanen in Kühltransporter geschleppt

Ein unbekanntes Mitglied einer kriminellen Schlepperorganisation ermöglichte vier afghanischen Staatsangehörigen im Alter von 22 bzw. 23 Jahren auf einer Tankstelle in Serbien, ohne Kenntnis des 37-jährigen türkischen Lenkers, in den Laderaum eines Kühltransporters zu gelangen.

Gegen 11:50 Uhr fuhr der türkische Lenker am Dienstag eine Tankstelle in Reichersberg an, um zu tanken. Dabei vernahm er Klopfgeräusche aus dem Kühltransporter. Daraufhin hat der 37-Jährige die Polizei verständigt.

Nach Öffnung der Zollplombe des Kühltransporters konnten die vier Männer im Laderaum festgestellt und vorläufig festgenommen werden.

Anschließend wurden sie zur Polizeiinspektion Obernberg gebracht und von dort aus zur Fremdenpolizei nach Wels überstellt, wo alle einen Antrag auf internationalen Schutz stellten.

