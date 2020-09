Vielseitiger Diakon wird zum Priester geweiht

Ab 1. Oktober wird Schachreiter in den Pfarren Ostermiething, Tarsdorf sowie auch in St. Radegund als Kooperator tätig sein, wo er bereits zuletzt Diakon war.

Mehrere Ausbildungen

Franziskus Schachreiter wurde 1980 in Haag am Hausruck geboren und wuchs mit fünf Geschwistern in Atzbach auf. Nach der Matura in Vöcklabruck absolvierte er an der Universität Salzburg das Studium Katholische Fachtheologie sowie das Lehramtsstudium Katholische Religion und Geografie & Wirtschaftskunde.

Ebenso studierte er Gesang am Mozarteum Salzburg (Abschluss mit "Master of Arts") und absolvierte die landwirtschaftliche Facharbeiterprüfung am Agrarbildungszentrum Lambach.