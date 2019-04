Vielfältiges im "Bräu-Haus", Netzwerkstatt in ehemaligen Betrieben

MUNDERFING. Zwei Beispiele, wie im Zentrum von Munderfing alte Bausubstanz mit neuem Leben und innovativen Projekten gefüllt wurde.

Netzwerkstatt: Schüler lernen, Roboter zu programmieren. Bild: regioHELP

Das "Bräu" in Munderfing ist ein markantes Gebäude an der Hauptstraße - es wird nun wieder vielfältig genutzt. Ein Haubenlokal im Erdgeschoß, fünf Wohnungen, ein Co-Working-Space und fünf Seminarräume finden Platz. Das Gebäude ist in Privatbesitz, ein Unternehmen mietet die Wohnungen, die Gemeinde alles andere.

Durch Vermietung der Seminarräume an Firmen und der Co-Working-Arbeitsplätze sowie die Pacht des Gastronomen lukriert die Gemeinde auch wieder Einnahmen. "Es läuft sehr gut", ist Amtsleiter Erwin Moser mit der Buchungslage zufrieden. Munderfing gehört zu den zwölf Zukunftsorten Österreichs und dort ist die Idee mit dem Co-Working-Space gereift. Die Bevölkerung und die ansässigen Unternehmen wurden in die Überlegungen, was mit dem Objekt "Bräu" geschehen soll, einbezogen. Und so hat sich das Gesamtpaket ergeben – mit dem Mehrwert, dass das Gebäude nicht mehr leer steht.

Auch die Netzwerkstatt Innviertel belebt alte Gebäude im Ortskern von Munderfing, nämlich zwei Firmenliegenschaften mit gesamt gut 6000 Quadratmetern Fläche. Diese Objekte hat die Gemeinde gekauft und um rund 400.000 Euro saniert. Weil es ein gefördertes Stadt-Umland-Projekt ist, braucht der Verein Netzwerkstatt keine Miete zu zahlen. Jeder Innviertler kann dort Mitglied werden und die Einrichtungen nach Einschulung nutzen - von Tischlermaschinen über Computer bis zum 3D-Drucker. Oder lernen, einen Roboter zu programmieren.

