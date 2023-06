"Viele Tabus wurden aufgebrochen"

Ein wohnortnahes Angebot für die Behandlung psychischer Krankheiten im Raum Ried und Schärding etablieren – mit diesem Ziel hat das Klinikum Schärding in Kooperation mit dem Krankenhaus St. Josef in Braunau im Jahr 2013 die psychiatrische Tagesklinik eröffnet. Zum zehnjährigen Jubiläum zieht man nun eine erfreuliche Zwischenbilanz: Mehr als 1200 Patientinnen und Patienten wurden mittlerweile in Schärding behandelt.