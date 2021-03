Viele Kinder, wenig Betreuung: "Rasch handeln"

Denn die Zahl der zu betreuenden Kinder steigt, die Plätze nicht. Die SPÖ fordert einen raschen Ausbau, da es sonst für viele Kinder ab Herbst keine Betreuung geben werde. "Es muss endlich ganzheitlich gedacht werden. Wir hanteln uns aktuell von Notlösung zu Notlösung", sagt SP-Stadtrat Rudi Gollhammer. VP-Bürgermeister Franz Weinberger sprach sich für den Standort am ehemaligen Penny-Markt-Gelände aus. SP-Gemeinderat Stefan Wimmer ist dagegen, man müsse in die Zukunft sehen. "Wenn wir jetzt zu wenig Platz für die unter Dreijährigen und die Drei- bis Sechsjährigen haben, dann wird uns das über kurz oder lang auch bei den Schulkindern einholen. Ich möchte nicht in fünf Jahren dastehen und einer verlorenen Chance nachweinen." Kurzfristig müsse man aber eine Lösung für den Herbst finden.

