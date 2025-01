Viele Hunde und Katzen gequält? Trio steht heute in Ried vor Gericht

Wegen Tierquälerei an Hunden und einer Vielzahl von Katzen müssen sich heute Nachmittag eine 72-jährige Frau und zwei Männer (60 und 71 Jahre) am Landesgericht Ried verantworten. Laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Ried soll das Trio in Gilgenberg die Tiere in einem Wohnhaus, einem Stall und einem unbeheizten Dachboden unter nicht artgerechten Bedingungen untergebracht haben. Der Fall machte vor rund zwei Jahren Schlagzeilen.