Viele Erfolge für die Rieder Sportmittelschüler

Auf ein sehr erfolgreiches Schuljahr blickt man bei der Sportmittelschule (Brucknerschule) Ried zurück. In der Sparkasse-Fußball-Schülerliga mussten sich die Rieder erst im Endspiel der Sportmittelschule Kleinmünchen knapp mit 1:2 geschlagen geben. Den Treffer für Ried erzielte Niklas Dötzlhofer. Dass Kleinmünchen im Anschluss sogar das Bundesfinale für sich entscheiden konnte, wertete die starke Leistung der Rieder zusätzlich auf.

Starke Volleyballer

Beim Landesturnier der Volleyballer-Schülerliga holten sich die Rieder, wie in den Innviertler Nachrichten berichtet, den Oberösterreich-Titel.

Beim Bundesfinale erreichten die Rieder den siebten Platz. Bei den österreichischen Leichtathletik-Schulmeisterschaften holten die Burschen (vierte Klasse) im Mannschaftsbewerb den zweiten Platz. In der Einzelwertung erreichte Fabio Madritsch unter 50 Teilnehmern den vierten Platz, Martin Aigner wurde ausgezeichneter Vierter. Die Mädchen durften sich in der Gruppe B ebenfalls über einen zweiten Platz freuen, in der Gruppe A erreichten die sportlichen Schülerinnen den fünften Platz.