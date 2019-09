Viele Besucher beim Auftakt des Rieder Volksfestes am Wochenende

Am kommenden Mittwoch, 4. September, erfolgt der Auftakt zur großen Rieder Landwirtschafts- und Herbstmesse. Das Volksfest hatte bereits von Donnerstag bis zum gestrigen Sonntag geöffnet und wird nach zwei Tagen Pause am Mittwoch wieder starten. Messedirektor Helmut Slezak zeigte sich mit den ersten Volksfesttagen durchaus zufrieden. "Am Donnerstag ist der Massenansturm noch ausgeblieben, das ist aber völlig normal, wir waren mit dem Besuch zufrieden. Freitag und Samstag waren hingegen, wie erwartet, ausgezeichnet.

Besucher im Vergnügungspark Bild: Kaufmann

Das trockene Wetter war sicher ein Vorteil, wenngleich es am Samstag ziemlich heiß war", sagt Slezak, der ab Mittwoch auf perfektes Messewetter hofft. Das heißt, nicht ganz zu heiß, aber trocken. Bei der Messeeröffnung werden am Mittwoch neben vielen Politikern auch zahlreiche Botschafter erwartet. Heute, Montag, feiert die Lebenshilfe Oberösterreich im Vergnügungspark mit einem großen Jubiläumsfest den 50. Geburtstag. ( tst)