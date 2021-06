Viele Baustellen im Schärdinger Stadtgebiet

Die Stadtgemeinde wird im Sommer den Musikprobenraum im Bauhof samt Bauhofzubau umsetzen, so Bürgermeister Franz Angerer. Das Schulbauprogramm des Bundes hat eine Aufstockung des Bundesschulzentrums mit sich gebracht, bei der die Umsetzung schon sehr weit fortgeschritten ist.

Im Schulbereich werden seitens der Stadtgemeinde Schärding in den Sommerferien weitere Adaptierungsmaßnahmen durchgeführt. Neben den Baustellen im öffentlichen Bereich seien auch viele weitere aktiv. So entsteht am Bahnhof ein neues Büro- und Wohngebäude, in der Linzer Straße wird eine Adaptierung des Möbelhauses vorgenommen. Noch im Sommer soll mit einem weiteren Wohnbauprojekt am Silberwald begonnen werden, für den Bereich Auweg sind Reihenhäuser in Planung. Die Wohnungen zum "Jungen Wohnen" am Kainzbauernweg sollen Ende des Jahres übergeben werden. "Auch die Errichtung einer Pumptrackanlage für die Jugend wird in den Gremien auf den Weg gebracht, ein Platz dafür ist schon bereitgestellt."