Viel los beim Oktoberfest-Auftakt in Ried

RIED. "Die Leute wollen einfach wieder Spaß haben, das merkt man", sagte Rieds Messedirektor Helmut Slezak gestern Nachmittag bei einem Rundgang durch den Vergnügungspark. An einem der letzten spätsommerlichen Tage des Jahres strömten ab 15 Uhr Tausende Besucher in das Messegelände. "Das ist ein sehr guter Auftakt, so kann es weitergehen. 91 Aussteller sind hier, das sind mehr als beim bisher letzten Oktoberfest 2018", sagte Slezak. "Ein Besuch beim Volksfest ist Pflicht. Wir sind schon mit der Geisterbahn, dem Kettenkarussell und dem Riesenrad gefahren", sagten Levi und Noah Hauser, die gemeinsam mit Mama Isabella und Oma Marianne zum Kindernachmittag gekommen waren.

Fahrgeschäfte-Klassiker wie das Break Dance, Autodrom oder Tagada waren am Nachmittag sehr gut gefüllt.

Der Rieder Walter Reichinger kam mit seinen beiden Enkelsöhnen Simon und Tobias zum Oktoberfest. Ein Besuch gehöre einfach dazu, so das Trio bei einer kurzen Verschnaufpause in der großen Gastro-Zone in der überdachten Red-Zac-Arena.

Am Abend erfolgte dann durch die Rieder Politik-Prominenz der offizielle Bieranstich im Festzelt, das 1700 Besuchern Platz bietet.

Heute und am Freitag geht es bei freiem Eintritt um 15 Uhr los. Am Samstag öffnet der Vergnügungspark um 13 Uhr, am Sonntag bereits um 11 Uhr.

Alle Informationen rund um das Innviertler Oktoberfest finden Sie online unter www.innviertler-oktoberfest.at