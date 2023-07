Viel los beim Altheimer "Seitengasslfest"

Pünktlich zum Ferienbeginn organisierte die Altheimer Wirtschaft am vergangenen Wochenende mit der Veranstaltung "Extrascharf mit Seitengasslfest" ein stimmungsvolles Fest. Rund 30 Aussteller waren mit einem Stand in der Kirchengasse vertreten oder präsentierten sich direkt vor ihren Geschäften am Altheimer Stadtplatz.

Auch die Kleinen machten bei der Modenschau mit. Bild: Stadtmarketing Altheim

Sehr gut besucht war der Bücherflohmarkt der Stadtbibliothek Altheim. Für eine freiwillige Spende konnte man sich für die Sommerferien mit Lesestoff eindecken. Die gespendeten 1200 Euro werden für den Neuankauf von Medien verwendet. Musikalisch sorgten eine Abordnung der Landesmusikschule Altheim unter der Leitung des Direktors Franz Hartl und die "Roas aus Musi" für gute Stimmung bei den vielen Besuchern.

Auch Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) besuchte das Seitengasslfest in Altheim.

Landeshauptmann Thomas Stelzer kam nach Altheim. Bild: Stadtmarketing Altheim

