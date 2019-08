Viel los am Braunauer Stadtplatz: "Graf von Matera" öffnet, Redinger zieht um

"Der Umbau geht in den Endspurt", sagt Bruna Matera. Sie haucht dem ehemaligen Kaffee Graf neues Leben ein und eröffnet darin Mitte September das "Graf von Matera", ein Lokal, das Café, Bar und Restaurant vereinen soll. "Es wird auch eine Speisekarte geben und wir werden Frühstück anbieten", kündigt Matera an. Das Lokal werde "schön, modern und stylisch", schwärmt sie, "wir bieten auch wieder Illy-Kaffee an".

Auch die Umbauarbeiten für den neuen Expert Redinger, der in die Räume des ehemaligen Drogeriemarkts (DM) umzieht, laufen auf Hochtouren. Eröffnet wird voraussichtlich im Oktober, sagt Johann Redinger, Geschäftsführer des Elektrofachgeschäfts. Aus den aktuell 80 Quadratmetern Verkaufsfläche werden 300 Quadratmeter. Die Neueröffnung werde "eine Bereicherung für die Stadt Braunau", davon ist er überzeugt. Das aktuelle Redinger-Geschäft am Stadtplatz 13 wird nach dem Umzug nicht zusätzlich weitergeführt.

In das ehemalige Café Knollmayr soll "schon bald wieder ein neues Café einziehen", sagt Projektmanager Christian Hinz. Interessenten gebe es viele, erst müsse noch der Besitzerwechsel vonstatten gehen.

Die Salzburger Vorstadt ist um einen Italiener reicher geworden: Bereits vor einigen Wochen hat die Trattoria Italiana "Mare Terra" eröffnet. Die Snackothek von Gerhard Bruckbauer wird nicht wie geplant im Herbst, sondern voraussichtlich erst im Frühjahr 2020 eröffnen.