Fast so voll wie an einem Einkaufssamstag vor Weihnachten präsentiert sich die Rieder Innenstadt am letzten Tag vor dem Lockdown. Freie Parkplätze sind im Innenstadtbereich kaum zu finden, schon seit dem frühen Vormittag wälzt sich eine Autokolonne durch die Begegnungszone. Vor einzelnen Geschäften haben sich Warteschlangen gebildet – diese sind aber meist einer geringen Größe des Ladens geschuldet, die nicht mehr als zwei, drei Kunden gleichzeitig im Geschäft erlaubt.