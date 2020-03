Viel Geld für Regenwasser

Drei Millionen Euro werden dafür investiert. Dieser Einsatz wurde nun mit einer Nominierung bei den Energy Globe Awards honoriert. Zahlreiche Sickerbecken und Sickermulden am Werksgelände tragen zum Erhalt des natürlichen Wasserkreislaufs bei.

Das durch die Bodenschicht gefilterte Regenwasser wird direkt dem Grundwasserkörper zugeführt. In Summe ist eine Fläche von etwa vier Hektar des AMAG-Werksgeländes als Versickerungsfläche angelegt bzw. geplant. Über diese Sickerflächen werden rund 130 Hektar an Dach- und weiteren Flächen entwässert, so das Unternehmen. Das führe zur Neubildung von Grundwasser und entlaste auch das örtliche Kanalnetz.