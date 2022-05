Videowettbewerb zu Ried gestartet

Was bewegt die Jugend, was ist ihre Meinung zur Stadt Ried, wo halten sich Jugendliche gerne auf oder wo eben auch nicht und warum eigentlich? Durch Videoclips mit individueller Gestaltung sollen sich Zwölf- bis 20-Jährige unter dem Titel "ClipUp" einbringen. Bis 31. Mai können Interessierte Videos über "ihr" Ried und ihre Story darin drehen und auf clipup.ried.com hochladen.

Die Einreichung kann als Einzelperson oder auch in der Gruppe bzw. dem Verein oder als Klasse erfolgen. In diesen drei Kategorien gibt es Preise zu gewinnen. Die Top 25 je Kategorie werden auf den Social-Media-Kanälen des Stadtmarketings – TikTok, Instagram, YouTube und Facebook – im Juni veröffentlicht. Ab Veröffentlichung darf jeder seine Community aktivieren, 24 Stunden lang für den Beitrag abzustimmen. Diese Stimmen fließen zu 50 Prozent in die Wertung ein, wobei die weiteren 50 Prozent die Stimmen der Fachjury abbilden. Am 5. Juli gibt es dazu ein Open Air am Hauptplatz.