Seit rund zweieinhalb Jahren ist die deutsche Firma Fliegl Fahrzeugbau alleiniger Gesellschafter des Innviertler Traditionsunternehmens Hangler Fahrzeugbau in Pramet. Im Mai 2018 berichteten die Innviertler Nachrichten über insgesamt neun Videokameras auf dem Firmengelände in Pramet. Vier Mitarbeiter hatten sich juristisch gegen diese Überwachung gewehrt und bekamen vom Arbeitsgericht Ried Recht. Das Gericht kam nach einem Lokalaugenschein am Betriebsgelände in Pramet zu der