Video von Attacke auf Innviertler Polizisten verbreitet sich: "Das ist verboten"

Es sind wüste Szenen, die auf einer Videoaufnahme zu sehen sind: Ein aggressives Trio hat einen Polizisten im Türrahmen eines Mehrparteienhauses im Würgegriff, dieser versucht sich mittels Faustschlägen zu befreien. Seine Kollegin schreit dem rabiaten Trio zu, aufzuhören, wird an den Haaren gezogen, kann ihrem Kollegen nicht wirklich helfen. Irgendwann gelingt es dem Beamten schließlich, sich doch noch loszureißen. Er zückt das Pfefferspray, die Tür wird ihm vor der Nase zugeschlagen. Noch etwas benommen lehnt er sich gegen ein Treppengelände. Das Video stoppt.

Passiert ist das alles in Braunau vor ein paar Tagen. Was nicht auf dem Video zu sehen ist: Kurz darauf nehmen Beamte mehrerer Streifen und eine Schnelle Interventionsgruppe (SIG) das Trio fest. Ein 36-Jähriger wird angezeigt, ein 38-Jähriger und ein 44-Jähriger werden in die Justizanstalt gebracht.Dort sitzen die beiden bis zur Anklageerhebung, sagt Staatsanwalt Alois Ebner auf OÖN-Anfrage. Ermittelt wird wegen schwerer Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt. Für diese Vergehen drohen – je nach Vorstrafen – bis zu drei beziehungsweise bis zu fünf Jahren Haft.

"Das kann teuer werden"

Doch der Vorfall hat auch andere Konsequenzen: Das Video verstößt gegen Persönlichkeits- und Datenschutzrechte. "Es ist verboten, so ein Video weiterzuverbreiten", stellt Bezirkspolizeikommandant Stefan Haslberger klar. Wer es dennoch unüberlegt weiterschickt, für den könne es teuer werden. Man werde das "jedenfalls prüfen und verfolgen", sagt Haslberger. Allen Personen auf dem Video stehe es frei, Anzeige zu erstatten.

Wie hätten sich denn die Augenzeugen in diesem Fall verhalten sollen? "Fragen, ob man die Polizei unterstützen kann. Denn, auch wenn Polizisten attackiert werden, gibt es das Nothilferecht", sagt Haslberger.

Kritik, die Polizeibeamten hätten zu lasch reagiert, versteht Haslberger nicht: "Uns wurde eine Lärmbelästigung gemeldet. Das passiert im Bezirk täglich. Die Streife wusste nur die Örtlichkeit, fuhr dorthin und wurde attackiert", sagt er. Schlagstöcke haben Beamte nicht dabei und "die Waffe zu ziehen ist auch nicht verhältnismäßig. Dann hätte es erst recht Kritik gegeben", so der Polizeichef. Pfefferspray wurde eingesetzt, konnte aber das offensichtlich mit Rauschmitteln beeinträchtige Trio nicht bändigen. "Der Vorfall wird natürlich intern besprochen und aus etwaigen Fehlern wird gelernt, auch wir sind eine lernende Organisation", sagt er. Die zwei noch relativ jungen Beamten wurden bei der Attacke verletzt. Dennoch sind sie beide wieder im Dienst.

Respekt ist gesunken

Die Aggressivität der Polizei gegenüber steige – vor allem, wenn Rauschmittel im Spiel seien. "Da sinkt die Hemmschwelle, der Respekt gegen amtshandelnde Personen ist aber auch gesunken", hat der Polizeichef beobachtet.

Autorin Magdalena Lagetar Redaktion Innviertel Magdalena Lagetar

