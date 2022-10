Verwirrter Linzer fuhr mit Mopedauto auf der A8

Keine zwei Stunden brauchte die Polizei, um nach einer Vermisstenanzeige einen abgängigen 68-jährigen Linzer auszuforschen. Der Mann, der einen verwirrten Eindruck machte, war mit seinem Mopedauto auf der Innkreisautobahn (A8) unterwegs, als er von Beamten der Autobahnpolizei Wels gestoppt wurde. Wie sich herausstellte, hatte der Fahrer zuvor einen Verkehrsunfall gehabt.

Dieser Unfall war auch der Grund für seine Abgängigkeit: Denn bereits am Dienstagnachmittag war der 68-Jährige mit seinem Mopedauto im Raum von Innerschwand am Mondsee unterwegs gewesen und auf einem Güterweg gegen einen Wurzelstock gekracht. Ein 42-jähriger Forstarbeiter aus Innerschwand, der mit Holzarbeiten beschäftigt war, entdeckte den verunglückten Linzer, der auf einer Böschung lag, und alarmierte die Rettung. Der 68-Jährige wurde anschließend in das Klinikum Vöcklabruck eingeliefert, wo er zwei Tage zur Behandlung blieb.

Nach seiner Entlassung begab sich der Linzer auf die Polizeiinspektion Unterach, um sich den Schlüssel für das Mopedauto abzuholen. Seine Angehörigen waren sehr erleichtert, als ihn die Polizei gefunden hatte.