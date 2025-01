Nach Wolfsriss in Kopfing: "Verunsicherung in der Bevölkerung ist schon zu spüren"

Eine DNA-Analyse bestätigte einen Wolfsriss in Kopfing.

Es war ein sehr lautes und lang anhaltendes Klagen eines Tieres, das ein Kopfinger Einwohner in einer Nacht im vergangenen November bei einem Spaziergang am Ortsrand vernahm. Der Mann war sich relativ sicher, dass es sich um ein Reh gehandelt haben musste. Er kontaktierte daher am nächsten Tag den örtlichen Revierinhaber, dieser fand nach kurzer Suche ein angefressenes Stück Rehwild.