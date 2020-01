Das Tarockturnier des Lions Clubs Ried kurz nach Jahreswechsel zählt zu den beliebtesten "Pflichtveranstaltungen" der immer mehr werdenden Anhänger dieses "königlichen" Kartenspieles: 170 Tarockierer kamen am Samstag in die Bauernmarkthalle, um in drei Runden die besten ihrer Zunft zu ermitteln.