Baumit Hallencup: Verteidigt Hertha BSC den Titel in Schärding?

Hertha BSC geht am Sonntag als Titelverteidiger in den Baumit-Hallencup.

Borussia Dortmund gegen FC Utrecht, Austria Wien gegen VfB Stuttgart oder FSV Mainz gegen Sturm Graz: Begegnungen, die sich auch auf einem Spielplan eines europäischen Bewerbs finden lassen könnten, gehen am kommenden Sonntag in der Schärdinger Bezirkssporthalle über das Parkett. Zum 32. Mal veranstaltet die Union Esternberg in diesem Jahr den internationalen Baumit Junior-Hallencup, dessen alljährlicher Höhepunkt das U15-Event am letzten Turniertag ist. So kämpft auch am Sonntag (ab 9.30 Uhr) wieder der Nachwuchs internationaler und heimischer Spitzenvereine um die begehrte Trophäe.

Als Titelverteidiger geht heuer die U15-Mannschaft des deutschen Hauptstadtklubs Hertha BSC ins Turnier. Mit dem VfB Stuttgart oder dem FSV Mainz sind ebenfalls Vereine in der Bezirkssporthalle am Ball, die den Hallencup in der Vergangenheit bereits für sich entscheiden konnten.

Erstes "Amateurteam" qualifziert

Es sind daher nicht nur qualitativ hochwertige, sondern auch sehr spannende Partien in Schärding zu erwarten. Solche gab es bereits am vergangenen Wochenende in der Bezirkssporthalle zu sehen. Zahlreiche Besucher verfolgten die Finale der U10, U11, U12 und U13. Zudem fand am vergangenen Sonntag das erste Qualifikationsturnier für das U15-Event statt. Dabei konnte sich die Spielvereinigung Deggendorf als Turniersieger einen Startplatz in der Event-Gruppenphase sichern. Das neue Organisationsteam rund um Florian Meilinger zeigte sich mit den ersten Turniertagen sehr zufrieden und freut sich bereits auf das kommende Wochenende.

Vor dem großen Highlight am Sonntag folgen am Freitag und am Samstag neben den weiteren Qualifikationsturnieren auch die Bezirkscups in der U11 und in der U13. Mehr Informationen gibt es unter www.esternberg.com/hallencup

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer

