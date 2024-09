Versuchter Totschlag in Bayern? Ermittlungen gegen Innviertler abgeschlossen

Der Vorfall ereignete sich am 30. Mai auf einem Volksfest in Schwarz, Landkreis Straubing-Bogen.

"Innviertler (36) droht in Regensburg ein Prozess wegen versuchten Totschlags", titelten die Innviertler Nachrichten am 8. Juli. Seit einem mutmaßlichen Angriff auf einem Volksfest in Schwarzach, Landkreis Straubing-Bogen, sieht sich ein Innviertler, für den die Unschuldsvermutung gilt, mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Laut Staatsanwaltschaft Regensburg soll der Innviertler am 30.