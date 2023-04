Versuchter Mord: Heute gibt es noch kein Urteil

Was genau hat sich in den Abendstunden des 2. August 2022 in einem Haus in St. Florian am Inn zugetragen? Diese Frage muss ein Geschworenengericht in Ried beantworten. Eine 32-jährige Frau ist angeklagt. Sie soll, davon ist Staatsanwältin Petra Stranzinger überzeugt, versucht haben, ihren Mann mit einem Messer zu töten. Es gilt die Unschuldsvermutung. Heute findet im Schwurgerichtssaal der dritte Prozesstag statt.