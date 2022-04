Vernetzung für Lehrlingsausbildner

Rund 40 Lehrlingsausbildner folgten der Einladung der Initiative "zukunft.lehre.österreich." zu einem Vernetzungs- und Fortbildungstreffen beim Unternehmen Fill in Gurten. Ausbildner begleiten Lehrlinge am beruflichen Weg zur Fachkraft, oft sind sie im Zwischenmenschlichen gefordert, um ihre Schützlinge auf ihrem Karriereweg fördern zu können.

"Die Ausbildner sind ein wichtiges Element, ihr Anteil am erfolgreichen Karrierestart junger Lehrlinge ist enorm. Es ist uns ein Anliegen, sie bei ihrer Arbeit mit Fortbildung und Vernetzung zu unterstützen. So verbessern wir auch die Lehre", sagt Mario Derntl, Geschäftsführer der Initiative, die in Gurten Workshops angeboten hat.

Unter den Teilnehmern waren Vertreter von regionalen Unternehmen wie ABZ Braunau, Fischer oder Pöttinger. "Der Austausch mit anderen Ausbildnern ist mir wichtig. Oft beschäftigen uns ähnliche Probleme, wir können viel voneinander lernen", so Philipp Heißbauer, Leiter der Lehrlingsausbildung bei Fill in Gurten.

Die Initiative "zukunft.lehre.österreich." ist eine branchenübergreifende Initiative mit dem Ziel, die Vorteile und Chancen einer Lehre hervorzuheben und das Ansehen der dualen Ausbildung in der Gesellschaft zu verbessern. Die Initiative wird von Unternehmen getragen, die Lehrlinge ausbilden oder ausbilden wollen.

Derzeit ist die Initiative mit knapp 200 Mitgliedsbetrieben, die mehr als 100.000 Mitarbeiter beschäftigen und tausende Lehrlinge ausbilden, laut eigenen Angaben die größte Lehrlingsinitiative Österreichs.