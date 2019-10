"Vermisster" Schwammerlsucher kehrte betrunken heim

Der 74-Jährige aus dem Bezirk Braunau war Samstagnachmittag mit seiner Ehefrau (69) in einem Wald in Sank Johann am Walde auf Schwammerlsuche. Als der Mann nicht mehr zum Auto zurückkehrte, fuhr die 69-Jährige zum gemeinsamen Haus zurück, um nachzusehen, ob ihr Mann alleine heimgekommen war. Da sie ihn dort nicht antraf, machte sich die Frau gemeinsam mit Verwandten auf die Suche nach ihrem Gatten. Gegen 19 Uhr verständigte die Familie die Polizei und eine Suchaktion wurde eingeleitet. Auch der Polizeihubschrauber aus Salzburg wurde zur Unterstützung angefordert.

Gegen 20:50 Uhr stoppten Polizisten ein Fahrzeug, an dem keine Kennzeichen montiert waren. Gelenkt wurde das Auto von einem 50-Jährigen aus dem Bezirk Braunau, auf dem Beifahrersitz saß der abgängige 74-Jährige. Beide Männer waren stark alkoholisiert. Der Lenker des Pkw gab an, er habe den 74-Jährigen am späten Nachmittag am Straßenrand getroffen und habe ihn dann in eine nahe gelegene Fischerhütte mitgenommen. Dort hätten beide mehrere alkoholische Getränke konsumiert. Ein durchgeführter Alkomattest beim Fahrer ergab einen Wert von 2,14 Promille. Der 74-Jährige konnte unversehrt zu seiner Gattin zurückkehren.

