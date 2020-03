"Vermehrt in der eigenen Stadt einkaufen"

"Die Grundversorger in der Stadt, wie Metzgereien oder Bäcker, brauchen in dieser so schweren Zeit unsere Unterstützung. Viele kaufen ausschließlich in den Supermärkten, aber auch die kleineren Unternehmen sollte man nicht vergessen. Ich hoffe, dass diese Krise bei vielen zu einem gewissen Umdenkprozess führt. Es sollte wieder vermehrt in der eigenen Stadt oder im eigenen Ort eingekauft werden. Es ist schließlich unser Wohn- und Lebensraum", sagt Rieds SP-Stadtparteichef Peter Stummer im Telefonat mit den OÖN.

Es gehe um viele Arbeitsplätze in der Region, daher hoffe er auf die Solidarität gegenüber den Rieder Betrieben, betont Stummer. Die Rieder Sozialdemokraten haben dazu eine Facebook-Offensive gestartet, eine Plakataktion ist für die Zeit nach der Corona-Krise geplant. (tst)