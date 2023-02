Verlieren Gemeinden ihre "Herzstücke"?

Während der letzte Supermarkt am Schärdinger Stadtplatz bald zusperrt...

Bereits seit Oktober des vergangenen Jahres ist es beschlossene Sache. Mit der Billa-Filiale sperrt am 31. Jänner der letzte Supermarkt am Stadtplatz in Schärding zu. Laut Rewe-Group entspreche der Standort nicht mehr den aktuellen Anforderungen der Kunden. Das Ziel des Konzerns sei, ein zeitgemäßes Einkaufserlebnis herzustellen und die Geschäfte kontinuierlich zu modernisieren.