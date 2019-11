Verkehrsunfall in Mattighofen mit Fahrerflucht  Polizei sucht Zeugen

Der unbekannte Lenker fuhr auf der L503 von Wagenham kommend in Richtung Mattighofen. Kurz vor der Kreuzung nach Sollern kam er rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Leitpflock, eine Leitbake und rammte einen an der Kreuzung wartenden Pkw eines 48-Jährigen aus dem Bezirk Braunau/Inn. Dieser wurde von der Straße in den Graben geschleudert. Anschließend flüchtete der Lenker in Richtung Mattighofen.

Das vom Unfallopfer angegebene Kennzeichen erwies sich als falsch. Die gefundenen Teile des Pkw gehören zu einem schwarzen BMW, 3er-Serie (F30 und F31), Baujahr 2012-18. Dieser müsste vorne rechts schwer beschädigt sein.

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalles bzw. bittet um Hinweise auf das fahrerflüchtige Fahrzeug. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Mattighofen unter der Tel.Nr. 059133 4207.

