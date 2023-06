Verkehrsprojekte im Innviertel: Das ist der aktuelle Stand

Der Westring in Linz wird um 440 Millionen Euro teurer als gedacht. Diese Kostenexplosion machte Anfang vergangener Woche österreichweit Schlagzeilen. Insgesamt soll die 4,7 Kilometer lange Stadtautobahn 1,18 Milliarden Euro kosten. Derart teure Projekte sind im Innviertel nicht vorgesehen. In Mattighofen ist eine Umfahrung geplant. In Ried wird seit Jahrzehnten über den Bau der Spange 3 diskutiert. Große Probleme gibt es auf der B148 Altheimer Straße.