Verfolgungsjagd mit der Polizei: Alkolenkerin raste mit 160 km/h durchs Innviertel

In Mehrnbach bemerkte eine Polizeistreife am Mittwoch gegen 21.15 Uhr einen Pkw, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit die L503 Oberinnviertler Landesstraße in Riegerting an der Kreuzung zur L1065 passierte. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf, doch die 40-jährige Fahrerin aus dem Bezirk Braunau ignorierte alle Anhalteversuche und versuchte, zu entkommen.

Die Verfolgungsjagd erstreckte sich über zwölf Kilometer und führte durch mehrere Ortschaften. Dabei fuhr die Frau mit einer Geschwindigkeit von bis zu 160 km/h und setzte mehrfach zu riskanten Manövern an. In St. Johann am Walde bog sie plötzlich von der L1061 auf einen unbefestigten Forstweg ab, hielt an und flüchtete zu Fuß weiter in den angrenzenden Wald.

1,12 Promille

Die Polizisten verfolgten sie ebenfalls zu Fuß und konnten sie nach kurzer Strecke im Wald stellen. Da die 40-Jährige eindeutige Anzeichen von Alkoholkonsum zeigte, wurde ein Alkotest durchgeführt, der 1,12 Promille ergab. Sie wird nun wegen mehrerer Verkehrsdelikte angezeigt, und ihr Führerschein wurde an Ort und Stelle vorläufig eingezogen.

