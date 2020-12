Die Salzach frisst sich kontinuierlich in den Boden. Das Problem ist seit Jahrzehnten bekannt, jetzt wird gemeinsam mit Bayern gehandelt: Allein von österreichischer Seite werden dafür 1,8 Millionen Euro in die Hand genommen. Das Eingraben der Salzach hat zu zahlreichen Problemen geführt, unter anderem beim Hochwasserschutz und in der Pflanzen- und Tierwelt.