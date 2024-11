Vater getötet: 22-Jähriger steht heute vor Gericht

Von 9 bis 18 Uhr ist der heutige Geschworenenprozess wegen des Verbrechens des Mordes im Landesgericht Ried ausgeschrieben. Ob dieser Zeitplan tatsächlich eingehalten werden kann und ob es heute schon ein Urteil geben wird, ist aber völlig offen. Es wäre nicht überraschend, wenn weitere Beweisanträge gestellt würden. Sollten diese vom Gericht zugelassen werden, könnte es einen weiteren Verhandlungstag geben.

Unstrittig ist, dass ein 22-Jähriger in der Nacht auf den 19. Jänner seinen Vater in einem Einfamilienhaus in Obernberg mit mehreren Messerstichen in Schulter, Bauch und Rücken getötet hat. Der 59-Jährige starb in den frühen Morgenstunden im Spital. Heute wird im Schwurgerichtssaal rekonstruiert, was sich am Tattag und möglicherweise in den Tagen zuvor zugetragen haben soll. Genauso unstrittig wie die tödliche Messerattacke ist, dass im Haus zuvor Schüsse gefallen sind, abgefeuert vom Vater aus einer registrierten Langwaffe. Ein Schuss soll vom ersten Stock von der Stiege in Richtung Erdgeschoß abgegeben worden sein, der zweite dann in Richtung Wohnzimmer. Laut Staatsanwaltschaft lag dabei keine Notwehr vor, da keine Angriffsaktion des Vaters mehr vorgelegen sei. Die Verteidigung ihrerseits wird mit ziemlicher Sicherheit mit Notwehr argumentieren.

