Vandalismus in Kapelle: Hinweise erbeten

GILGENBERG. Die Fenster eingeschlagen, die Tür eingetreten, die Bänke abgetreten: Der Anblick der Stocknerkapelle in Gilgenberg war am Sonntagmorgen kein schöner. In der Nacht haben Unbekannte die Kapelle regelrecht verwüstet. Die Figuren seien zumindest verschont geblieben, weil sie hinter einem Gitter in Sicherheit waren. Die Kapelle befindet sich im Privatbesitz, der Besitzer sei natürlich "stocksauer", sagt VP-Bürgermeister Christian Huber. Er habe natürlich sofort Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Die Gemeinde bittet die Bevölkerung um Hinweise. "Die Kapelle steht ja direkt neben der Straße", sagt Huber. Wer etwas gesehen hat, der möge sich bei der Gemeinde in Gilgenberg melden, sagt Bürgermeister Huber.