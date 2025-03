Vandalismus: "Auto-Rowdy" wütete erneut auf Waldzeller Fußballplatz

Mit den sechs Worten "Jetzt ist schon wieder was passiert" begann der bekannte österreichische Autor Wolf Haas seine beliebten Krimi-Romane mit dem Ermittler Simon Brenner. Ganz Ähnliches dachten sich wohl die Verantwortlichen des SV Waldzell Samstagfrüh: Erneut hat ein "Auto-Rowdy" in der Nacht auf Samstag den Fußballplatz in Waldzell heimgesucht. "Wir hatten am Freitag Training. Die Letzten haben gegen Mitternacht das Vereinsheim verlassen, um 7.30 Uhr wurden wir über die Beschädigung informiert", sagt Markus Bauinger, Obmann des SV Waldzell.

Es war bereits der zweite Vandalenakt in diesem Jahr. Wie berichtet, driftete bereits Mitte Jänner ein Autofahrer mehrere Runden auf dem winterlichen Sportplatz. "Wir dachten uns, dass es sich vielleicht um einen unbedachten und sehr dummen Streich gehandelt hat. Dass es wieder passiert, hätten wir uns eigentlich nicht gedacht. So dreist und dumm muss man einmal sein, der Ärger ist riesengroß", sagt Bauinger und fügt hinzu: "Beim ersten Mal haben acht Personen einen ganzen Tag lang gearbeitet, um den Platz halbwegs herzurichten. Das geht jetzt nicht mehr. Am Mittwoch kommt eine Rasensanierungsfirma. Der Schaden beträgt mindestens 2000 Euro." Es sei erneut Anzeige gegen den bisher unbekannten Täter erstattet worden. "Die Polizei hat gesagt, dass es einen Verdacht gibt. Sollte der Täter gefunden werden, dann stellen wir Schadenersatzforderungen in voller Höhe", sagt Bauinger. Der "Auto-Rowdy" müsse auf alle Fälle gute Kenntnisse über die Anlage haben. Es gibt lediglich einen kleinen Bereich, der nicht eingezäunt ist. "Diese Stelle haben wir jetzt auch zugemacht. Es geht nicht mehr anders, weil die Leute scheinbar immer depperter werden. Außerdem installieren wir Kameras", sagt der Vereinsobmann im OÖN-Gespräch.

Die Waldzeller Fußballer, die sich gerade auf die Frühjahrssaison vorbereiten, hoffen, dass sie am Freitag auf den Fußballplatz zurückkehren können. "Mehr als ein eingeschränktes Training wird aber zu Beginn noch nicht möglich sein", sagt Bauinger.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif

