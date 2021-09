Väter betrieben mit Söhnen Cannabis-Plantagen

Die Polizei entdeckte die Plantagen an verschiedenen Orten im Bezirk bereits Ende August. Diese wurden laut den Beamten "bereits seit geraumer Zeit" professionell von zwei Familienvätern im Alter von 54 und 58 Jahren mit deren Söhnen im Alter von 29, 32, 34 und 36 Jahren betrieben. Das Marihuana konsumierten sie teilweise selbst, sollen es aber auch teilweise im Freundeskreis verkauft und getauscht haben.

Extra Raum in Gärtnerei gemauert

Eine laut Polizei "besonders gut getarnte Plantage" fand ein Diensthund in einer Gärtnerei. Für die Aufzucht wurde demnach extra ein Raum im Gebäude gemauert. Insgesamt konnte die Erzeugung von circa acht Kilo Marihuana nachgewiesen werden, wovon 1,2 Kilo sichergestellt wurden. Darüber hinaus sind geringe Mengen Cannabisharz, sowie mehrere Schusswaffen sichergestellt worden, so die Exekutive am Freitag. Die Beschuldigten werden mehrfach angezeigt.