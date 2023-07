Polizeieinsatz: Jugendliche schossen im Innviertel mit Kartoffelkanone

Gegen 18.30 Uhr ging in der Landesleitzentrale der Alarm ein. Nachbarn eines Wohnhauses in Taiskirchen (Bez. Ried im Innkreis) meldeten die Abgabe von Schüssen. Mehrere Streifen rückten deshalb aus und fuhren zum "Tatort". Im Haus trafen die Beamten auf eine Gruppe Jugendlicher. Das Haus wurde kontrolliert. Dabei fanden die Polizisten zwei Druckluftgewehre, einen Pfefferspray und eine sogenannte Kartoffelkanone. Die Jugendlichen gaben an, dass sie nur mit der Kartoffelkanone geschossen haben. Dieses Gerät fällt in Österreich nicht unter das Waffengesetz, sagt Friedrich Stadlmayr von der Polizei Oberösterreich.

Eine Kartoffelkanone kann aus handelsüblichen Plastikrohren gebastelt werden. Damit werden aus "Spaß" Kartoffel bis zu 100 Meter weit geschleudert.

Nach Rücksprache mit dem Journaldienst der Bezirkshauptmannschaft Ried wurden die Waffen sowie die Kartoffelkanone sichergestellt.

