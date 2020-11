UVC Ried will mit zwei Siegen den Anschluss an die Tabellenspitze wahren

Am Samstag um 18 Uhr empfangen die Volleyballer des UVC Weberzeile Ried im Grunddurchgang der Volleyball-Bundesliga den VBC Weiz in der Messehalle 18. Am Sonntag gastiert Klagenfurt in Ried. Im Kampf um den ersten Platz des Grunddurchgangs müssen die Innviertler auf die sonst so lautstarke Unterstützung der Fans verzichten. Um den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren benötigen die Rieder zwei Siege. Keine leichte Aufgabe, die beiden Auswärtsspiele gegen Weiz und Klagenfurt verloren die Rieder.

"Dass wir die Heimspiele derzeit ohne Fans austragen müssen, trifft uns natürlich hart, aber wir sind froh, überhaupt spielen zu dürfen. Der Dank gilt Sponsoren und Partnern, die uns die Treue halten", sagt Marketingleiter Peter Eglseer.