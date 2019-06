UVC Ried will im Herbst Europa ins Visier nehmen

Mit dem vierten Platz in der Volleyball-Bundesliga schafften die Herren des UVC Weberzeile Ried in der vergangenen Saison die bisher beste Platzierung in der Vereinsgeschichte. Mit diesem vierten Rang qualifizierten sich die Innviertler für den Europacup. Nach intensiven Überlegungen hat man sich jetzt dazu entschlossen, eine Nennung für den europäischen Bewerb abzugeben.

"Wir sind mehrere Szenarien durchgegangen. Es ist uns klar, dass ein Match beispielsweise gegen einen russischen Verein höhere Kosten verursacht als ein Spiel gegen einen renommierten Klub aus Italien", sagt Roman Lutz, Obmann-Stellvertreter der Sportunion Ried und Sektionsleiter der Sparte Volleyball. Man wolle das Abenteuer Europacup aber in Angriff nehmen. "Das ist für uns eine sensationelle Möglichkeit, einen weiteren Meilenstein in unserer Vereinsgeschichte zu setzen", sagt Lutz. Für ein Heimspiel in der Messehalle 18, wo die Rieder auch in der kommenden Saison antreten werden, benötige man eine Sondergenehmigung des europäischen Volleyballverbandes. Ob eine solche erteilt wird, ist noch nicht entschieden. Ausweichen könnte man unter Umständen nach Grieskirchen. Die erste Runde im Europacup wird von 22. bis 24. November ausgetragen, das Rückspiel dann von 26. bis 28. November, so Lutz.

Meisterschaft startet im Oktober

Organisatorisch laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, die Mannschaft startet Mitte August mit dem Training. Derzeit sind mehrere Kaderspieler bei Beachvolleyball-Turnieren im Einsatz. Die Meisterschaft beginnt Anfang Oktober.

Personell wird sich in den kommenden Wochen und Monaten noch einiges tun. "Mit den Vertragsverlängerungen sind wir soweit durch und freuen uns, dass der Großteil des Teams auch kommende Saison bei uns spielen wird. Michael Fritz, Sandro Jajtic, Felix Breit, Niki Stooß, Tomek Rutecki und Fabian Kriener haben bereits wieder unterzeichnet. Lukas Gutsjahr wird sich in den nächsten Tagen entscheiden", sagt Manager Wolfgang Puttinger. Mit den Nationalspielern Markus Berger und Lukas Kühl werden noch Verhandlungen geführt. Dass Berger bleibt, scheint aber eher unwahrscheinlich.

In erster Linie aus privaten Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen werden die beiden Führungsspieler Peter Eglseer und Florian Schnetzer. Eglseer bleibt dem Verein aber erhalten. Er wird sich unter anderem um Marketing, Social Media, Sponsorenbetreuung und Pressearbeit kümmern. Auch Matthias Hofinger, Kilian Wachter und Tomek Polcyk verlassen die Rieder.

"Wir werden sicher noch zwei bis drei Spieler verpflichten", sagt Trainer Dominik Kefer.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at