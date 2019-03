UVC-Ried-Volleyballer spielten bei der "World-Tour" in Kambodscha groß auf

RIED. Am Mittwoch ist das Duo Eglseer/Schnetzer im Bundesliga-Halbfinale im Einsatz.

Die beiden UVC-Weberzeile-Ried-Spieler Florian Schnetzer und Peter Eglseer holten sich in Kambodscha den vierten Platz. Bild: privat

Es war ein "heißes" Wochenende für die Florian Schnetzer und Peter Eglseer, die beiden Routiniers des UVC Weberzeile Ried. Das Duo ging bei einem "Zwei-Stern" Turnier der Beachvolleyball-World-Tour-Serie in Kambodscha an den Start. Bei mehr als 40 Grad mussten sich die Österreicher bei ihrem ersten gemeinsamen Antreten nach einer längeren Pause durch die harte Qualifikation kämpfen. Mit einer überraschenden Siegesserie schafften es Schnetzer/Eglseer mit insgesamt sechs Siegen bis ins Halbfinale, wo gegen zwei Russen schließlich Endstation war. Das Spiel um den dritten Platz verlor das Duo gegen die Schweiz knapp mit 1:2.

"Es ist einfach unglaublich, wir sind mit keinen allzu großen Erwartungen hergekommen und haben es bis ins Halbfinale geschafft", sagte Eglseer nach dem großen Erfolg.

Die starke Leistung ist umso beeindruckender, weil sich das Duo mit dem UVC Weberzeile Ried noch voll im "regulären" Meisterschaftsmodus befindet.

Im ersten Halbfinale gegen den haushohen Ligafavoriten Aich/Dob musste UVC-Ried-Trainer Dominik Kefer auf die beiden Stammspieler verzichten. Die Innviertler hatten bei der 0:3-Niederlage am Samstag in Kärnten keine Chance.

Heimspiel am Mittwoch

Am kommenden Mittwoch findet um 19 Uhr in der Messehalle 18 in Ried das zweite Spiel der Halbfinal-Serie statt. Mit dabei werden auch Schnetzer und Eglseer sein.

"Alle sind heiß auf das vielleicht letzte Saison-Heimspiel in Ried. Wir hoffen, dass uns die Fans einmal mehr nach vorne peitschen", sagt Lutz.

Bei einem Ausscheiden gegen Aich/Dob würden die Rieder noch um den dritten Platz – entweder gegen Waldviertel oder Graz – spielen. Fest steht bereits: Das Heim-Match müsste dann in Grieskirchen ausgetragen werden.

