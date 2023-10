UVC Ried: "Verdiente" Niederlage im ersten Heimspiel gegen Waldviertel

Nach dem souveränen 3:0-Erfolg gegen TJ Sokol Wien zum Saisonauftakt empfing der UVC McDonald’s Ried am Sonntagabend die Union Waldviertel im heimischen Volleydome. Bereits im Vorfeld hatte UVC-Trainer Manuel Leitgeb ein Spiel auf Augenhöhe erwartet, was sich schlussendlich auch bewahrheiten sollte. In einem engen Spiel, in dem die Satzführung insgesamt drei Mal wechselte, mussten sich die Rieder schlussendlich mit 2:3 nach Sätzen geschlagen geben.

Offener Schlagabtausch

Die Niederösterreicher, die vergangene Woche mit einer Niederlage in die Saison gestartet waren, überrumpelten den UVC im ersten Satz regelrecht. Das Team rund um Kapitän Tomek Rutecki tat sich schwer, ins Spiel zu finden, und musste den ersten Abschnitt mit 25:15 klar den Gästen überlassen. Der UVC konnte sich mit Fortdauer der Partie – und angetrieben vom heimischen Publikum – jedoch steigern. So entschied man Satz zwei und drei (25:22, 25:19) für sich.

Vor allem im dritten Satz dominierten die Rieder das Geschehen am Feld in diesem turbulenten Match, das sich in ähnlicher Art und Weise fortsetzte. Zum Leidwesen der Innviertler wendete sich das Blatt in Satz vier jedoch zugunsten der Gäste, die vor allem durch ihr starkes Service zurück ins Spiel fanden und im vierten Satz ausglichen.

Im alles entscheidenden fünften Satz lieferten sich die beiden Teams einen offenen Schlagabtausch. Beim Stand von 8:8 lag das Momentum auf Seiten der Niederösterreicher, die fünf Punkte in Folge holten und schlussendlich mit 15:10 als Sieger vom Platz gingen. "In Satz zwei und drei konnten wir unsere gewohnte Leistung abrufen und haben ein gutes Volleyball gespielt", sagte Coach Leitgeb nach der Partie. "Dem starken Service der Gäste konnten wir am Ende nichts mehr entgegensetzen. Es war ein verdienter Sieg."

Für die Rieder geht es am kommenden Samstag (18 Uhr) auswärts beim amtierenden Meister und aktuellen Tabellenführer Hypo Tirol weiter. Gegen den jahrelangen Ligakrösus will – und kann man wohl auch nur – positiv überraschen.

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer