UVC Ried trifft im Spiel um Platz fünf auf Sokol Wien

Die Wiener setzten sich durch und sind jetzt der Gegner des UVC Weberzeile Ried im Spiel um Platz fünf. Das erste Spiel findet am morgigen Mittwoch, 21. April, in Ried statt. Am 24. April gastieren die Innviertler in Wien. Sollte es ein drittes und entscheidendes Spiel geben, würde dieses am 28. April über die Bühne gehen.

"Nachdem wir jetzt länger kein Spiel absolviert haben, sehe ich die Wiener eher in der Favoritenrolle. Wir gehen voll motiviert in die Serie, Platz fünf ist das klare Ziel und wir werden alles tun, um dieses zu erreichen", sagt UVC-Ried-Trainer Dominik Kefer.