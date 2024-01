UVC-Ried-Trainer nach Sieg in Graz: "Das war die beste Saisonleistung"

Gute Blockarbeit der Rieder Volleyballer beim Spiel in Graz

Die Formkurve bei den Volleyballern des UVC McDonald’s Ried zeigt nach oben. Nach dem 3:1-Heimerfolg gegen Klagenfurt legten die Innviertler am vergangenen Wochenende beim Auswärtsspiel gegen den UVC Graz erfolgreich nach.

Das Heimspiel verloren die Rieder im November noch mit 0:3, auswärts gelang am Samstagabend ein durchaus überraschender 3:1-Erfolg. Im ersten Satz vergaben die Innviertler beim Stand von 24:22 zwei Satzbälle, der Durchgang ging letztendlich mit 29:27 an die Hausherren aus Graz.

Davon ließ sich der UVC Ried nicht beeinflussen und holte sich die folgenden drei Sätze mit 25:15, 25:23 und 25:21. "Das war ein ganz wichtiger Sieg des Willens der gesamten Mannschaft", sagte Libero Stephan Langwieser nach dem erfolgreichen Auswärtsspiel. UVC-Ried-Trainer Manuel Leitgeb: "Das war bis jetzt die stärkste Saisonleistung des Teams." Selbst der Rückschlag zum Ende des ersten Satzes habe seine Mannschaft nicht verunsichert. "Die Spieler haben mit enormem Willen und Kampfgeist agiert, das macht mich stolz", sagt Leitgeb.

Ried hofft auf Heimsieg

In der Tabelle liegen die Rieder nach acht Siegen und acht Niederlagen mit 24 Punkten weiterhin auf dem sechsten Platz. Am kommenden Samstag, 3. Februar, gastiert der Tabellenvierte Aich/Dob im Raiffeisen Volleydome in Ried.

"Es wird sicherlich ein packendes Duell, wir freuen uns auf lautstarke Unterstützung von den Fans", sagt Trainer Leitgeb. Spielbeginn ist um 18 Uhr.

