UVC-Ried-Trainer Jiri Siller: "Wir hatten die Hose voll"

Das hätte sich der UVC McDonald’s Ried ganz anders vorgestellt. Der Auftakt der Viertelfinal-Serie am Sonntagabend gegen den UVC Graz ging für die Innviertler gehörig daneben. So groß die Euphorie vor dem Heimspiel im Volleydome war, so groß war die Ernüchterung nach der überraschend klaren 0:3-Heimniederlage. Kein Wunder: Die beiden Partien im Grunddurchgang konnte Ried jeweils mit 3:2 für sich entscheiden. Den Fans im Volleydome bot sich ein ganz anderes Bild. Die Gäste aus der steirischen Landeshauptstadt starteten stark ins Spiel und holten sich den ersten Durchgang klar mit 17:25. Enger ging es im zweiten Durchgang zu, wobei die Gäste mit 23:25 erneut das bessere Ende für sich hatten. Richtig gefährlich wurde es für Graz auch im dritten Satz (21:25) nicht.

"Wir haben es nicht geschafft, unser volles Leistungspotenzial abzurufen. Wir sind wohl mit zu viel Übermut ins Spiel gegangen", sagte Außenangreifer Markus Berger nach dem Spiel im ORF-Interview. Man habe das eigene Spiel von Anfang an nicht aufziehen können. "Graz hat das einfach sehr gut gemacht und super verteidigt. Wir haben leider die Geduld verloren und nicht mehr gewusst, wie wir punkten sollen", sagte Berger.

Ried-Trainer mit klaren Worten

Sehr deutliche Worte fand Ried-Trainer Jiri Siller im Fernsehinterview unmittelbar nach der bitteren Heimniederlage. "Der Gegner war heute einfach besser. Wenn man daheim ein Viertelfinalspiel hat, darf man nicht mit voller Hose spielen. Ja, wir hatten die Hose voll", sagte er auf Nachfrage von Sportmoderator Dennis Bankowsky. Man sei mit zu wenig Mut aufgetreten. "Selbstverständlich ist noch nichts verloren. Es ist erst ein Spiel absolviert. Wir werden kämpfen. In Graz müssen wir uns ganz anders präsentieren als heute", sagte Siller.

Graz-Trainer Zoltan Mozer warnte vor zu viel Euphorie. "Wir müssen am Boden bleiben. Ried ist eine gute Mannschaft, gewonnen haben wir noch gar nichts. Aber es war einmal wichtig, hier in Ried, wo es immer schwer ist, zu gewinnen."

Zweites Duell in Graz

Das zweite Spiel der Serie findet am Mittwoch, 26. Februar, um 19 Uhr in Graz statt. Durch die Heimniederlage stehen die Rieder schon unter einem gewissen Zugzwang. Am Samstag, 1. März, "kehrt" das Viertelfinalduell in den Rieder Volleydome (18 Uhr) zurück. Ins Halbfinale steigt jene Mannschaft auf, die zuerst drei Partien für sich entscheiden kann. Sollte ein entscheidendes fünftes Spiel notwendig sein, hätte Ried in diesem aufgrund der besseren Platzierung im Grunddurchgang Heimvorteil.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif